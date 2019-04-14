المجلس العسكري بالسودان يطالب بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

الخليج 365/ بغدادطالب المجلس العسكري في السودان، الأحد، بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" في خبر أطلعت عليه الخليج 365، إن "المجلس العسكري الانتقالي في السودان طالب القوى السياسية بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة".

وأشار المجلس إلى تأييده لـ"مقترح قوى المعارضة بتولي شخصية مدنية للحكم"، داعياً القوى السياسية والأحزاب المعارضة، إلى "تقديم مقترحاتها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع".



وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف قد أعلن، أول أمس الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية، فيما تم تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.