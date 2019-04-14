سقوط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي جنوبي طرابلس



أفادت وسائل إعلام، الأحد، بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي جنوبي طرابلس. الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام، الأحد، بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي جنوبي طرابلس. وذكرت قناة "سكاي نيوز" في خبر أطلعت عليه الخليج 365، أن "طائرة حربية تابعة للجيش الليبي سقطت فوق منطقة عين زارا جنوبي طرابلس". وأضافت أن "مصير الطيار غير معروف بعد أن قفز من الطائرة التابعة للجيش الليبي قبل سقوطها".





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