مقتل وإصابة 45 حوثيا بنيران الجيش اليمني في الضالع

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وجرح 45 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات بجبهة حمك، غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثية مهاجمة مواقع الجيش الوطني في مناطق "يبار"، و"ظفار"، و"منخلة" شمالي وغرب جبهة حمك غربي مديرية قعطبة.

وأضافت، في بيان، أن "قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط هجوم المليشيا وإجبارها على التراجع والفرار باتجاه مديرية الشعر في محافظة إب".

وأسفرت المعارك عن مقتل 25 من عناصر المليشيا، وجرح 20 آخرين، بالإضافة الى تدمير دورية تابعة لها على متنها مدفع عيار (23).

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وخلال الأيام الماضية، دفعت ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بقوات ضخمة إلى جبهات الضالع وإب، وتمكنت من استعادة مواقع استراتيجية كانت مليشيا الحوثي قد تسللت إليها في جبهات "مريس" و"العود".

وفي وقت سابق الأحد، نفذت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني حملة واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق نجحت في تطهير مزارع عدة من الألغام والعبوات الناسفة في مديرية التحيتا بعد إجراء عملية مسح ميداني في عدد من المزارع.

وزرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وتسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.