انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. غرق السفينة تيتانيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 14 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1775: بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق: في عام 1883: ألكسندر غراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين. في عام 1912: السفينة تيتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي مما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في 15 أبريل. في عام 1931: سقوط الملكية في إسبانيا واعلان الجمهورية الثانية.

في عام 1956 - عرض أول "شريط فيديو" في مؤتمر المنظمة الوطنية للمذيعين.في عام 1976: تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات.في عام 1126: ولد ابن رشد، فيلسوف، وطبيب، وفقيه، وقاضي، وفلكي، وفيزيائي مسلم ولد في مدينة قرطبة بالأندلس.في عام 1921: ولد توماس شيلينج، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم

في عام 1956 - عرض أول "شريط فيديو" في مؤتمر المنظمة الوطنية للمذيعين. في عام 1976: تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات. في عام 1126: ولد ابن رشد، فيلسوف، وطبيب، وفقيه، وقاضي، وفلكي، وفيزيائي مسلم ولد في مدينة قرطبة بالأندلس. Advertisements في عام 1921: ولد توماس شيلينج، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2005. في عام 1927: ولد آلن ماكديرميد، عالم كيمياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000. في عام 1759: وفاة جورج فريدريك هاندل، موسيقي ألماني / إنجليزي. في عام 1865: وفاة أبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس عشر ، اغتيل على يد جون ويلكس بوث. في عام 1970: وفاة رشيد حسين حمادة، قاضي وعالم دين درزي لبناني. في عام 1995: وفاة فردوس حسن، ممثلة مصرية.

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