انت الان تتابع الحكومة البريطانية ستواصل محادثاتها مع المعارضة بشأن بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون أن المحادثات بين الحكومة البريطانية والمعارضة العمالية ستتواصل الأسبوع المقبل لإيجاد تسوية بشأن بريكست، آملا في عرض ما تم التوصل إليه بعد عطلة عيد الفصح.

وقال ليدينغتون لقناة بي بي سي البريطانية إن هذه المحادثات التي انطلقت مطلع الشهر الحالي "ستتواصل بلا شك الأسبوع المقبل".

وأوضح أبرز مساعدي رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه توافق مع المسؤول في الحزب العمالي جون ماكدونيل على "جدول لقاءات الأسبوع المقبل" بين أعضاء في الحكومة ومسؤولين في الحزب "للبحث في أمور بينها المعايير البيئية وحقوق العمال والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن".

وأعرب ليدينغتون عن "الأمل في عرض النتائج حالما يستأنف البرلمان أنشطته بعد عطلة عيد الفصح". وقال "المسألة لا يمكن أن تطول أكثر".

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وأوضح نائب رئيسة الوزراء البريطانية أنه في حال عدم التمكن من إيجاد حل مع المعارضة، ستقترح الحكومة على البرلمان سلسلة خيارات بشأن بريكست "مع نظام يتيح الاختيار ويرغم البرلمان على اعتماد الخيار الذي يفضله بدل الرفض المطلق لكل الاحتمالات".

وأكد أن الحكومة ستنفذ عندها رغبة البرلمان.

حضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي النواب الخميس على العمل لإنجاز تسوية بين الأحزاب المختلفة بما يصب في "المصلحة الوطنية". وقد صوّت هؤلاء ثلاث مرات ضد الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم بريكست. كذلك عارضوا اقتراحات برلمانية مختلفة عدة بينها الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو تنظيم استفتاء ثان.

وبعدما كان مقررا في الأساس في 29 آذار/مارس وأرجئ إلى 12 نيسان/أبريل، بات الموعد الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي محددا في 31 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير، لمنح لندن الوقت لإيجاد حل يتيح تفادي الطلاق النهائي من دون اتفاق.