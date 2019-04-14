الان تتابع مصدر أمني عراقي: مقتل قائد عسكري كبير في داعش و3 من معاونيه شمال بغداد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأحد، مقتل قائد عسكري كبير في تنظيم داعش وثلاثة
من معاونيه بقصف جوي في منطقة حمرين شمال شرق بغداد.
وقال المصدر، إن والي تنظيم داعش العسكري لقاطع جبال حمرين محمد سلمان داود وثلاثة من معاونيه قتلوا اليوم بقصف لطيران التحالف الدولي وطيران الحيش العراقي في منطقة حمرين شمال شرق بغداد.
وأضاف أن العملية تمت بتنسيق عال وبمتابعة معلوماتية دقيقة بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وقوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الارهاب.
وأوضح أن مقتل “داود” يشكل خسارة كبيرة لداعش كونه مسؤولا عن العمليات العسكرية في جبال حمرين في محافظتي صلاح الدين وديالى.
وما تزال جبال حمرين التي تمتد بمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وصولا إلى محافظة واسط إحدى المناطق المهمة التي يتواجد فيها عناصر داعش ولم تتمكن القوات العراقية من تطهيرها بالرغم من محاولاتها المتعددة بسبب اتساع المنطقة ووعورة أراضيها.
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