شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مقبرة جماعية لعشرات الأكراد من عهد صدام حسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الأحد)، إن على بلاده ألا تنسى أبداً الجرائم التي ارتكبها صدام حسين أو السماح لحزب «البعث الصدامي» بالعودة، وذلك بعد أن حضر الكشف عن مقبرة جماعية للأكراد الذين قُتلوا في عهد صدام قبل نحو 30 عاماً.

وقال مكتب الرئيس العراقي إن المقبرة التي عثر عليها أخيراً في منطقة صحراوية تبعد نحو 170 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة السماوة، تضم رفات عشرات الأكراد الذين أبادتهم قوات صدام.

وهؤلاء الضحايا من بين ما يصل إلى 180 ألفاً يعتقد أنهم قتلوا خلال حملة الأنفال التي استهدفت أكراد العراق في نهاية الثمانينات، باستخدام الغاز الكيماوي، وشهدت محو قرى كردية.