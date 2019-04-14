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مسؤول أمريكي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتسيس، عن الوضع في البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» اليوم (الأحد).

وذكرت الوكالة أن دقلو الملقب بـ«حميدتي» قدم إيجازاً للقائم بالأعمال الأمريكي عن الوضع الحالي في السودان، وأسباب تشكيل المجلس العسكري. وأفادت بأن دقلو أبلغ كوتسيس بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.


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