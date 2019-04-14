شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: الاعتصام مستمر والغاء القوانين المقيدة للحريات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)واصل آلاف المحتجين السودانيين اعتصامهم أمام وزارة الدفاع اليوم (الأحد) للضغط على الجيش، لتسريع الانتقال إلى الحكم المدني، فيما حقق المجلس العسكري الانتقالي مطلباً جديدا للقوى المعارضة؛ بإلغائه القوانين المقيدة للحريات.
وقالت وزارة الإعلام إن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، كما أعلنت أن المجلس قرر السماح لجميع الأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها من دون قيود.
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