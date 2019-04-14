الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الخرطوم) دعت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في «تحول ديموقراطي». دعت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في «تحول ديموقراطي». وقالت الوزارة في بيان إنها «تتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة».



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