شكرا لقرائتكم ليبيا.. طائرات "الوفاق" تقصف الجيش وتُسقط طائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت طائرات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس عدة مواقع للجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الأحد، بمناطق عين زارة وقصر بن غشير. كما أعلنت عن إسقاط طائرة تابعة للجيش.

وأفاد مصدر عسكري بمقتل 3 أشخاص من العمالة السودانية في منطقة قصر بن غشير من جراء قصف طائرات "الوفاق" على مواقع للجيش.

وفي تطور سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ليل السبت، أن 121 شخصاً على الأقل قتلوا وجُرح 561 آخرين منذ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية في 4 نيسان/أبريل.

ومن جهة أخرى، دان مكتب المنظمة في ليبيا، في تغريدة على "تويتر"، "الهجمات المتكررة على طواقم العلاج" وسيارات الإسعاف في طرابلس.

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وإلى ذلك، تحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوج 13 ألفاً و500 شخص، بينهم 900 تم استقبالهم في مراكز إيواء.

وتدور معارك عنيفة منذ 4 نيسان/أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وقوات المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي.

وشن "الجيش الوطني الليبي"، الذي أعلنه حفتر ويقوده هجوماً للسيطرة على العاصمة الواقعة في شمال غربي البلاد، والتي تقودها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ويترأسها فائز السراج.

وإلى جانب المعارك البرية، يشن الطرفان غارات جوية يومياً ويتبادلان الاتهامات باستهداف مدنيين.