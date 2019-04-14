دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أكبر طائرة في العالم تُنهي رحلتها الأولى بنجاح

نجحت أكبر طائرة في العالم من حيث المسافة بين الجناحين، في إنهاء أولى رحلاتها، وفقًا لما أعلنته الشركة المصنعة يوم السبت.

وقال الرئيس التنفيذي لستراتولونش جان فلويد في بيان: «يا لها من رحلة أولى رائعة، رحلة اليوم تعزّز مهمتنا لتوفير بديل مرن للأنظمة التي تطلق من الأرض».

وتمتلك الطائرة مزدوجة الجسم التي صنعتها شركة ستراتولونش وتصل المسافة بين طرفي جناحيها 117 مترًا، أكبر من طول ملعب كرة قدم أمريكي، وحلقت لمدة ساعتين ونصف فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا.

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وتأسست شركة ستراتولونش في عام 2011 من قبل الراحل باول ألين المؤسس الشريك لمايكروسوفت، وتهدف إلى جعل الوصول إلى المدار من خلال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء من الطائرات، بدلًا من الأرض، وبأسعار في المتناول.

وأقلعت الطائرة يوم السبت من مطار موهافي الجوي والفضائي، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس، وحلّقت على ارتفاعات تصل إلى خمسة كيلومترات، ونفّذت العديد من المناورات بما في ذلك محاكاة أسلوب الهبوط.

وقالت جودي ألين، شقيقة الملياردير الراحل، التي تشغل أيضًا منصب رئيس إدارة أنشطته الخيرية: «نعلم جميعًا أن بول كان سيفخر بمشاهدة إنجاز اليوم التاريخي.. إن الطائرة تعتبر إنجازًا هندسيًّا رائعًا ونهنئ جميع المعنيين».