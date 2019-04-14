شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مداعبا مرتضى منصور: "متقعدش فى مقاعد الوزراء روح جنب الوكيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مخاطبا المائب مرتضى منصور: "عليك أن تغادر مقاعد الوزراء"، ثم مازحه: "اقعد جنب الوكيل أو جنب النائب مصطفى بكرى.. قعده جنبك". فى سياق آخر، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه فى إطار دور المجس فى نشر الثقافة البرلمانية بين طلاب مصر، يرحب المجلس بحضور مجموعة من طلاب كلية الشريعة القانون بجامعة أسيوط، ومجموعات من الاتحاد العام للشباب العمالى، والاتحاد العام للكشافة والاتحاد العام لمراكز الشباب والمدن، ومجموعة من هيئة التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والفنية بالدقى والعجوزة، مستطردا: "نرحب بهم فى مجلس النواب".

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