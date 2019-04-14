صور.. رئيس البرلمان يحيل خمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم خمسة مشروعات القوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وهذه المشروعات هى: 1: مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1938 وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة. 3: مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية. 4:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مياه الشرب والنظافةوتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإسكان والإدارة المحلية. 5:مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1974 فى شأن نقابة المهندسين وتمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. Advertisements \

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