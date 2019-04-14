كتب: أحمد أبوعقيل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة التضامن ومكاتب لجان المشروعات الصغيرة والقوى العاملة والتعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل 17 أكتوبر 2018.
وعقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا الخميس الماضي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوربية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر" والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018.
ويهدف الاتفاق للمساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما يهدف القرار لتنفيذ أربعة مشروعات وهي "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل" و"معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" و"برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و600 ألف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على اتفاقية بـ63 مليون يورو لتحديات الهجرة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.