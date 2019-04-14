وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقى وزير دفاع جمهورية البرتغال لبحث التعاون العسكري وتبادل الخبرات

كتب: أحمد أبوعقيل



إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جواو جوميز كرافينيو وزير دفاع جمهورية البرتغال والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات ، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

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من جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط التى تجمع بين مصر والبرتغال معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات .

وأشار وزير الدفاع البرتغالى أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع مصر خاصة في المجال العسكرى ، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب ، والمشاركة فى معالجة القضايا والمشكلات التى تشغل محيطها الإقليمى والدولى ، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البرتغالى بالقاهرة .