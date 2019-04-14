"عبد العال" يطالب رئيس الزمالك بترك مقاعد الوزراء والجلوس بجوار زملائه

كتب: ولاء نعمة الله طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، بترك المقاعد المخصصة للوزراء داخل القاعة، والجلوس بجوار زملائه في المقاعد المخصصة لهم. وقال عبدالعال للنائب خلال الجلسة العامة اليوم: "ممكن تجلس بجوار وكيل المجلس أو بجوار النائب مصطفى بكري".

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