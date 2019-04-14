تفاصيل لقاء وزير الخارجية شامح شكري مع نظيره البولندي

كتب: أحمد أبوعقيل

التقى وزير الخارجية شامح شكري مع نظيره البولندي اتسيك تشابوتوفيتش لبحث عدد من القضايا الهامة بين البلدين في مقدمتها العلاقات الاقتصادية والأوضاع في السودان وليبيا وفلسطين.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تدعم تطلعات الشعب السودانى وتثق فى قدرة الجيش فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، مؤكدا أن مصر مستمرة فى تقديم كل ما يحتاجه الشعب السودانى خلال الفترة المقبلة.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش، أن مصر تأمل فى أن يتجاوز السودان الأوضاع الحالية ويتنقل الى مرحلة تنعم بالاستقرار.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تقوم بدورها فى تأمين السياح الزائرين لمصر خلال جولاتهم فى البلاد، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تقوم بدورها تجاه هذا الملف، موضحا أن الحملة الأمنية لتطهير سيناء تتم فى منطقة محدودة جدا لا تتجاوز 4% من مساحة سيناء.

وأضاف شكري أن مصر تتطلع للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى بمجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة تعمل بشكل مكثف للقضاء على الإرهاب.

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وأكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى أنه تم التباحث حول ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى المنطقة، مشيرا إلى أن البلدان ستستمران فى التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها ملف القضية الفلسطينية والأوضاع فى السودان وليبيا وسوريا واليمن.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدا أن هناك توجه لإقامة منطقة صناعية بولندية فى محور قناة السويس، موضحا أن مصر تتطلع للتنسيق والتشاور مع بولندا خلال الفترة المقبلة.

بدوره قال ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، إن بلاده تأمل فى خروج السودان من الأزمة الحالية، معربا عن تطلع بلاده فى أن يظل السودان مستقرا.

وأضاف إن السياح يتزايدون خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تأمين المقاصد السياحية وارساء الأمن والاستقرار سيساهم فى تدفق مزيد من السائحين.