حسن التقى وفدا من مشايخ السويداء: الجولان لن تغير هويته كل القرارات المتآمرة

أمل شيخ عقل طائفة الموحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ للشعب السوري "​الأمن​ والاستقرار و​الحياة​ الحرة الكريمة".

وفي كلمة له خلال استقباله وفدا من مشايخ الطائفة في ​السويداء​ ممثلا للرئيس الروحي للطائفة في ​سوريا​ الشيخ حكمت الهجري، دعا حسن الموحدين الدروز "إلى التمسك بوطنيتهم، والتشبث بانتمائهم العربي الإسلامي والتعاضد مع كل إخوانهم في سوريا، وأن يحافظوا على وحدة وطنهم بما فيها ​الجولان​ المحتل الذي لن تغير هويته كل القرارات المتآمرة".

من جهته نقل الوفد للشيخ حسن "تحيات وتقدير أبناء الطائفة في جبل العرب، وشكرهم على التبرعات المادية للمساعدات الاجتماعية التي قدمها دروز ​لبنان​ عبر مشيخة العقل إلى إخوانهم في سوريا، للمساهمة في التخفيف عن الناس أثقال الأزمة التي مرت على السويداء".