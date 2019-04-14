حسن التقى وفدا من مشايخ السويداء: الجولان لن تغير هويته كل القرارات المتآمرة

أمل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن للشعب السوري "الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة".
وفي كلمة له خلال استقباله وفدا من مشايخ الطائفة في السويداء ممثلا للرئيس الروحي للطائفة في سوريا الشيخ حكمت الهجري، دعا حسن الموحدين الدروز "إلى التمسك بوطنيتهم، والتشبث بانتمائهم العربي الإسلامي والتعاضد مع كل إخوانهم في سوريا، وأن يحافظوا على وحدة وطنهم بما فيها الجولان المحتل الذي لن تغير هويته كل القرارات المتآمرة".
من جهته نقل الوفد للشيخ حسن "تحيات وتقدير أبناء الطائفة في جبل العرب، وشكرهم على التبرعات المادية للمساعدات الاجتماعية التي قدمها دروز لبنان عبر مشيخة العقل إلى إخوانهم في سوريا، للمساهمة في التخفيف عن الناس أثقال الأزمة التي مرت على السويداء".
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