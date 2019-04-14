أعلن المرشح عن مقعد طرابلس النيابي عمر السيد، خلال جولة له على مراكز الاقتراع في المدينة، "انني ترشحت من دون القيام بمعركة انتخابية بل اكتفيت بالتواصل المباشر مع الناس، وانا في الاساس اعيش بينهم ولست بعيدا عنهم، على امل ان تأتي النتائج بحسب الامال المعقودة علينا من الناس".
ولفت المرشح السيد ردا على سؤال صحافي، الى ان "المسؤولية امام الكاميرا كبيرة تتخطى تلك التي احملها كصحافي وراء الكاميرا"، مشددا على ان "الهدف من ترشحي هو تأمين الخدمات للطرابلسيين وانتشال الناس من الوضع السيئ الذي وصلنا اليه، وهذا برنامجي للعمل في حال قدّر لي وفزت اليوم بثقة الناس،" مضيفا "أنني أعاني مثلهم بسبب سوء الاوضاع واعيش يوميات الازمة واعرف مشاكل الطرابلسيين ولذلك انا قادر على حلها".
كانت هذه تفاصيل خبر عمر السيد: هدف ترشحي مساعدة الطرابلسيين وانا أعاني مثلهم بسبب سوء الاوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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