لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في حديث تلفزيوني إلى أن "المطلوب من الناس المشاركة في ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​ ولا أعتقد أن يؤثر موضوع مقاطعة ​قوى 8 آذار​ للانتخابات سلبا على العملية الانتخابية ولكن من الممكن أن تخفف من نسبة الناخبين ولكن ليس أكثر من ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: مقاطعة قوى 8 آذار لانتخابات طرابلس لن تؤثر سلبا على سير العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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