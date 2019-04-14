خرقت ​طائرة​ استطلاع إسرائيلية نوع "أم ك" دون طيار الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ ونفذت طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات منطقتي ​حاصبيا​ و​العرقوب​ امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة إستطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.