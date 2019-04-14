النشرة: إرتفاع نسبة الإقتراع بالإنتخابات الفرعية بطرابلس الى 11 بالمئة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​وزارة الداخلية​ عن "إرتفاع نسبة الإقتراع في الإنتخابات الفرعية بطرابلس الى 11 بالمئة"، مشيرا الى ان "الأجواء الإنتخابية هادئة ولم يسجل اي اشكال او شكوى حتى اللحظة".

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