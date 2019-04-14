أكدت مصادر من ​قوى 8 آذار​، عبر "النشرة"، أن "موقفنا واضح في ما يخص مقاطعة الإنتخابات الفرعية في ​طرابلس​ وهو المقاطعة"، لافتة إلى ان "لم ولن نشارك في هذه ​الانتخابات​ وكل ما يُشاع خلاف ذلك هو أنباء يحاول تيار "المستقبل" نشرها لشد عصب ناخبيه"، ومشيرة إلى "أننا لا نتعامل تحت الطاولة كما باقي الأفرقاء ونحن لم نطلب من أحد التصويت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر 8 آذار عبر "النشرة": لم ولن نشارك في انتخابات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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