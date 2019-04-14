وزير الخارجية العراقي: الجولان سوري ودور روسيا في المنطقة محوري

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، "رفض العراق للقرار الأميركي بضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل"، معتبرا إياه مخالفا للشرعية الدولية، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لقرار الولايات المتحدة فهو مخالف للشرعية الدولية، وهو قرار نعتبره آحادي الجانب".
ولفت إلى أن "الجولان أرض سورية، وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة سوريا على الجولان ونحن لا نعترف بالقرار"، مشيراً إلى أنه "لدينا عدو واحد وهو داعش، والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، مشددا على "أهمية التعاون الأمني إضافة إلى الاقتصادي والبشري".
وأشاد بـ"الدور المحوري الذي تلعبه روسيا في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "روسيا ساندت السوريين في القضاء على داعش"، مثمنا "تعاون موسكو مع العراق والتحالف الدولي في محاربة التنظيم".
وشدد الحكيم على أن "يكون القرار النهائي "سوري – سوري"، وأن تكون لسوريا السيادة على جميع أراضيها".
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