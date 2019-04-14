وزير الخارجية العراقي: الجولان سوري ودور روسيا في المنطقة محوري

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​، "رفض العراق للقرار الأميركي بضم مرتفعات ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​"، معتبرا إياه مخالفا للشرعية الدولية، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لقرار ​الولايات المتحدة​ فهو مخالف للشرعية الدولية، وهو قرار نعتبره آحادي الجانب".

ولفت إلى أن "الجولان أرض سورية، وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة ​سوريا​ على الجولان ونحن لا نعترف بالقرار"، مشيراً إلى أنه "لدينا عدو واحد وهو داعش، والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، مشددا على "أهمية التعاون ​الأمن​ي إضافة إلى الاقتصادي والبشري".

وأشاد بـ"الدور المحوري الذي تلعبه ​روسيا​ في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "روسيا ساندت السوريين في ​القضاء​ على داعش"، مثمنا "تعاون موسكو مع العراق و​التحالف الدولي​ في محاربة التنظيم".

وشدد الحكيم على أن "يكون القرار النهائي "سوري – سوري"، وأن تكون لسوريا السيادة على جميع أراضيها".