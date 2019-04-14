وزير داخلية الجزائر: المهمة الأساسية للحكومة هي دعم استقرار البلاد قبل الانتخابات

لفت وزير الداخلية الجزائري ​صلاح الدين​ دحمون إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الحالية هي دعم أمن واستقرار البلاد قبل ​الانتخابات الرئاسية​"، مشيراً إلى أن "الشعب سيختار خلال انتخابات الرابع من يوليو رئيسا جديدا بكل حرية وشفافية".

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