توقيف رحلات الخطوط الجوية التونسية بسبب احتجاجات الطيارين

أعلن الرئيس المدير العام لشركة ​الخطوط الجوية التونسية​ إلياس المنكبي عن "توقيف الرحلات المبرمجة حتى يوم غد الإثنين، بسبب تحركات احتجاجية ينفذها طياروها للمطالبة بالزيادة في الأجور"، موضحًا أن "عددًا منهم تغيب اليوم عن العمل بشكل مفاجئ". وأكّد المنكبي أن الشركة "تسعى لحل الإشكال المفاجئ".

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