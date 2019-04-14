الرئيس العراقي يكشف عن مقبرة جماعية لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين

لفت الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ إلى انه "على العراق ألا تنسى أبدا الجرائم التي ارتكبها الرئيس الراحل ​صدام حسين​ أو السماح ل​حزب البعث​ بالعودة"، مشيراً إلى أن "المقبرة التي عثر عليها مؤخرا في منطقة صحراوية تبعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب من مدينة السماوة تضم رفات عشرات ​الأكراد​ الذين أبادتهم قوات صدام".

وأشار إلى أن "هذه الجريمة جريمة حرب وجريمة إبادة بحق شعب ذنبهم الوحيد أنهم كانوا كردا ورأى فيهم النظام العنصري المجرم خطرا على سيطرته وعلى سلطته فأقدم على إبادتهم وكما أقدم على جرائم بحق أهلنا في ​الجنوب​ وفي الوسط كونهم لا يرتضون لتلك السلطة أن تستمر ويودون العيش حياة حرة كريمة"، لافتاً إلى أنه "أتى بهم إلى السماوة لدفنهم وأهلنا في السماوة احتضنوهم وتعاملوا معهم بكل محبة وأخوة".

وأضاف: "العراق الجديد يجب ألا ينسى ولا يتناسى تلك الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي بكل مكوناته".