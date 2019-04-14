سكاي نيوز: نجاة الطيار الذي سقطت طائرته الحربية فوق منطقة عين زارا جنوبي طرابلس

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن "نجاة الطيار الذي سقطت طائرته الحربية فوق منطقة عين زارا جنوبي ​طرابلس​ ووصوله إلى مناطق سيطرة ​الجيش الليبي​". وكانت قد أفادت قناة "سكاي نيوز" عن "سقوط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي فوق منطقة عين زارا جنوبي طرابلس"، مشيرةً إلى أن "مصير الطيار غير معروف بعد أن قفز من الطائرة التابعة للجيش الليبي قبل سقوطها".

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