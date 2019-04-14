مقتل 12 شخصا وإصابة 12 آخرين في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

أعلنت ​الشرطة النيجرية​ عن "مقتل 12 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح خطرة في ​انفجار​ شاحنة صهريج في غومبي شمال ​نيجيريا​"، موضحةً أنه "انقلبت الشاحنة الصهريج على جانب الطريق بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، بينما كان يحاول تجنب اصطدام بشاحنة أخرى على جسر في ضاحية غومبي".

ولفتت إلى أن "محتوى الشاحنة الصهريج سال قبل الانفجار، فاندلع حريق وصل الى اشخاص آخرين من المارة".