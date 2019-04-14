مجلس الوزراء السوري يخفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية

اعلن ​مجلس الوزراء​ السوري عن خفض كميات ​البنزين​ المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة ​النفط​, واشار المجلس الى انه "تم وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر او تهريب او احتكار".

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