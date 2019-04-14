وزير خارجية العراق: القرار الأميركي بشأن الجولان مخالف للشرعية وآحادي الجانب

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​ "رفض بلاده للقرار الأميركي بضم مرتفعات ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​"، معتبرا إياه "مخالفا للشرعية الدولية".

وأوضح الحكيم خلال مشاركته في القمة الثلاثية المنعقدة في العاصمة ​الأردن​ية عمان أنه "بالنسبة لقرار ​الولايات المتحدة​ فهو مخالف للشرعية الدولية، وهو قرار نعتبره آحادي الجانب".

وأشار الى أن "الجولان أرض سورية، وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة ​سوريا​ على الجولان، نحن لا نعترف بالقرار".

وأكد أن "الاجتماع جزء من الاجتماعات الدورية الأمنية"، لافتاً الى أن "هناك تعاون أمني بين العراق وسوريا والأردن و​روسيا​ بالإضافة إلى ​إيران​ و​تركيا​".

وأشار الى أنه "لدينا عدو واحد وهو "داعش" والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، مشددا على "أهمية التعاون الأمني إضافة إلى الاقتصادي والبشري".