وزير خارجية العراق: القرار الأميركي بشأن الجولان مخالف للشرعية وآحادي الجانب

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم "رفض بلاده للقرار الأميركي بضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل"، معتبرا إياه "مخالفا للشرعية الدولية".
وأوضح الحكيم خلال مشاركته في القمة الثلاثية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان أنه "بالنسبة لقرار الولايات المتحدة فهو مخالف للشرعية الدولية، وهو قرار نعتبره آحادي الجانب".
وأشار الى أن "الجولان أرض سورية، وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة سوريا على الجولان، نحن لا نعترف بالقرار".
وأكد أن "الاجتماع جزء من الاجتماعات الدورية الأمنية"، لافتاً الى أن "هناك تعاون أمني بين العراق وسوريا والأردن وروسيا بالإضافة إلى إيران وتركيا".
وأشار الى أنه "لدينا عدو واحد وهو "داعش" والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، مشددا على "أهمية التعاون الأمني إضافة إلى الاقتصادي والبشري".
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