الأمم المتحدة للغذاء: البحث عن مواد غير تقليدية للمياه والتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

قال مستشار منظمة الأمم المتحدة والغذاء، إن هناك 5 ركائز هامة أبرزها الابتكار والبحث عن موارد المياه غير التقليدية والتنمية المستدامة، كذلك التوصية الأساسية لعقد جلسة لمعالجة أحدى الركائز الخمسة والحديث عن برنامج عمل ويعد هذا الأمر أسلوب قوي للمساهمة.

وأضاف، أن الأسلوب الآخر وهو الرعاية، والتي تكون عن طريق عقد جلسات مباشرة لجميع الوافدين من الداخل والخارج، كذلك الجزء الأهم على هامش الأسبوع، وهو جزء المعرض والذي تُعرض من خلاله كافة المنتجات للمشاركين.

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وأوضح، أن هناك جزء آخر، وهو إيصال التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، موضحًا على أنه يود أن يشارك القطاع الخاص في المعرض بصفة أساسية، فيجب عليه المشاركة بشكل فعال والمساهمة بدور كبير في أسبوع القاهرة.

وربط مستشار منظمة الغذاء والزراعة، بين فعالية العام الحالي والعام الماضي، متطرقًا إلى حديث ممثل الفاو، قائلا: "في بداية أبريل في اليوم العالمي للمياه كانت هناك مساهمات كبرى وكانت معظم الموضوعات التي تم التطرق إليها هي التغير المناخي وندرة المناخ، والتي سيتم التطرق لهما أيضا هذا العام، كذلك يجب الاستماع للجميع الذين يحاولون المساهمه في عرض حلول للمياه، على رأسهم العلماء والباحثين".

وطلب، بفتح مناقشة للحديث بشأن المساهمة التي من الممكن ان تكون ابتكارية وتعمل على ايجاد حلول لمشاكل المياه، وهل من الممكن عقد دورة لمحاكاة المهنيين الصغار لاستحداث افكار جدبدة لحل المشكلات، كذلك فإن الصحفيين مكون مهم أراد الاستماع إليهم، خاصة كونهم نقطة التواصل بينهم.