تعيين عمرو طه مديرا تنفيذيا جديدا لمركز تحديث الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

أصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، قرارا بتعيين عمرو طه مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة خلفا للمهندس أحمد طه، الذي تم تعيينه في منصب مساعد أول وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعة.

وانضم عمرو طه، للعمل بمركز تحديث الصناعة في ديسمبر 2004 كمدير لإدارة المراقبة والتقييم، وتقدم في مسيرته المهنية حتى تم تعيينه نائبا للمدير التنفيذي في نوفمبر 2013، وظل في منصبه حتى صدور قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذي اعتبارا من 8 أبريل الجاري.

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وعمل عمرو طه على مدى السنوات الماضية في عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، وساعده في ذلك خبرته الطويلة في المهارات الإدارية.

وتخرج عمرو طه، من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1985، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل هناك على درجة ماجستير أخرى في تخصص نظم المعلومات عام 1988، كما حصل على درجة الدكتوراة في الإدارة عام 1995.

وأصبح عمرو طه مستشارا معتمدا من معهد الاستشارات الإدارية في المملكة المتحدة عام 2006، كما حصل على شهادة المسؤولية المجتمعية ISO 2600، وكذلك شهادات خبير في التجارة الدولية.