انخفاض جديد غدا في درجات الحرارة.. "الأرصاد": أمطار في القاهرة الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة بدأ منذ اليوم الأحد، وتستمر درجات الحارة في الانخفاض حتى الاثنين على أغلب الانحاء، مع وجود بعض الظواهر الجوية المتمثلة في الأمطار ونشاط الرياح والشبورة المائية.
وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأحد، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى القاهرة.
وأكد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستصل إلى 21 على القاهرة غدا الاثنين، بينما يوم الثلاثاء ترتفع إلى 24 درجة، بينما سجلت اليوم 28 درجة.
وتابع: سيستمر نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة ولكنها لن تصل إلى حد العاصمة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.
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