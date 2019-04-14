عبدالعال لمرتضى منصور: اترك مقاعد الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم: طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، بمغادرة المقاعد المخصصة للوزراء، التزاما باللائحة الداخلية لمجلس النواب. وداعب رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، رئيس نادى الزمالك قائلا: "اترك مكانك فورا وأجلس إلى جوار مقعد وكيل البرلمان".

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