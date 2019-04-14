ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بينها 4 حاويات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، اليوم الأحد، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار محمل بـ1280 طن قمح وكذلك 907 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 49522 طنا من البضائع العامة منها 73 سيارة نقل محملة بـ8981 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150420، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35231 طنا وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10200 أطنان يوريا و1530 طن أسمنت و6000 طن فوسفات.