وزير الداخلية الجزائري: أمن واستقرار البلاد هو الشغل الشاغل للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية و"تهيئة الإقليم" الجزائري، اليوم الأحد، أن الشغل الشاغل للحكومة الآن هو تحقيق أمن واستقرار البلاد.

وقال دحمون - في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، خلال زيارته لولاية "بشار " إن انشغال الحكومة، التي هي حكومة تسيير أعمال، هو تحقيق استقرار وأمن البلاد ، ترقبا للموعد الانتخابي المقبل ،حيث سيختار الشعب خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو القادم ، وبكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية الجديد.

وأضاف أن التغيير السياسي، لا مفر منه، إذ إنه سيفتح للشعب وللبلاد آفاقا جديدة للتنمية على جميع الأصعدة .