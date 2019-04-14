لمواجهة ندرة الأعمال الأدبية.. "حدوتة" تُدرب النساء على الكتابة للأطفال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أطلقت مجموعة من الشابات السكندريات مبادرة بعنوان "حدوتة" لتطوير الكتابة للأطفال، لمواجهة ندرة الأدب الجيد الموجه للأطفال، وتقليل الاعتماد على ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية لمخاطبة النشء.

وقالت الكاتبة منى لملوم، مدير المبادرة، إن فكرة المشروع نابعة من ندرة أدب الأطفال، وصعوبة مخاطبة الأطفال في عصر التواصل الاجتماعي الرقمي، ما يتطلب توفير مهارات معينة فيمن يكتب للأطفال، وخاصة عند كتابة القصص المصورة.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المجموعة بدأت ورشة عمل بمركز الحرية للإبداع، لتدريب 30 كاتبة على كتابة القصة المصورة الموجهة للأطفال، والتي قدمتها الكاتبة رانيا حسين.

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وأوضحت "لملوم" أن المشروع يستهدف النساء، لأنهن الأكثر قدرة على مخاطبة الأطفال، ولأن الكاتبات يواجهن صعوبات عديدة عند نشر عملهم الأول، لذلك كان التركيز على النساء رغبة في مساعدتهم على نشر عملهم الأول.

من جانبها قالت الدكتورة مي موافي، مدير التواصل في المشروع، إن المشروع لا يقتصر على تدريب الكاتبات على مهارات كتابة القصة المصورة للأطفال، بل سيساعدهم على نشر عملهم الأول، موضحة أن "لمتدربات سيُكلفن بكتابة قصص للأطفال تدخل في مسابقة لاختيار أفضل عملين ليتم نشرهما.

وأضافت أن المشروع بتمويل من المعهد الدولي للتعليم، وبالتعاون مع دار نهضة مصر، ومركز الحرية للإبداع التي ستتولى نشر الأعمال الفائزة، بناء على قرار لجنة تحكيم متخصصة في أدب الطفل، ومن المقرر أن تعلن الأعمال الفائزة في يونيو المقبل.