مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه بتحديد موعد لـ9 طلبات مناقشة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

فوض مجلس النواب هيئة مكتبه في جلسته العامة اليوم الأحد، بتحديد موعد مناقشة لـ 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وشملت الطلبات ، 3 طلبات مقدمة من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي2019، وسياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وسياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

كما تقدم النائب محمد حبيب وعشرين عضواً بطلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وسياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، وتقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً بطلبي مناقشة ،عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة.

وضمت طلبات المناقشة العامة تقدم النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضواً بطلب مناقشة، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، كما تقدم النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.​