الآثار: مهرجان للتراث الأفريقي بشارع المعز الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز ، يوم الخميس المقبل ، احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي تحت عنوان (مهرجان التراث المصري) في دورته الثالثة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.

وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح - في تصريح اليوم الأحد - إن الاحتفالية هذا العام تم تخصيصها للتراث الأفريقي بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وإعلان 2019 عام إفريقيا في مصر، مشيرة إلى أن الاحتفالية ستتضمن معرضًا للحرف التراثية يتم تنظيمه بشارع المعز، وتشارك به مجموعة من الدول الإفريقية مثل: (إريتريا، والسودان، وجنوب السودان، والمغرب، وتونس، وجزر القمر، ونيجيريا، والكاميرون ومالي) إلى جانب فلسطين كضيف شرف.

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وأضافت أنه يشارك من مصر مجموعة من كليات الفنون التطبيقية والفنانين التشكيليين وكبار فناني الحرف التراثية والذين يمثلون مناطق مختلفة مثل: (النوبة، وسيناء، والواحات، وبورسعيد، والقاهرة وغيرها).

من جهته.. قال مدير عام المتحف الدكتور أشرف أبو اليزيد ، إن هناك مجموعة كبيرة من قبائل البشارية من حلايب وشلاتين ستشارك بالاحتفالية، حيث سيتم عرض التراث البشاري من حرف وعروض للأزياء، كما أن بعض الدول المشاركة ستقدم فقرات فنية من التراث الخاص بها على مسرح بيت الشاعر بجوار متحف النسيج.

وأضاف أبو اليزيد أنه سيتم تنظيم ندوة علمية داخل قاعة المحاضرات بالمتحف في تمام الساعة 12 ظهرًا حول التراث والعلاقات التاريخية بين مصر وإفريقيا، يعقبها جولات مجانية داخل قاعات المتحف المختلفة، على أن ينتهي احتفال المهرجان في تمام الساعة 5 مساء.