صحيفة إسرائيلية: نتنياهو أمامه فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية

صرح أرئيل كهانا، الكاتب في صحيفة"يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمامه فرصة تاريخية لإغلاق القضية الفلسطينية للأبد.
وشدد كهانا: "إذا كان هناك مجال أظهر فيه بنيامين نتنياهو قدرات أفضل بكثير من جميع أسلافه كرئيس للوزراء، فهذا هو المستوى السياسي الدبلوماسي، ليس هناك شك في أنه رئيس الوزراء الإسرائيليالأكثر شهرة في العالم منذ قيام إسرائيل".
وأضاف أنه: "لم تعد هناك حاجة لإثبات - خلافا لتوقعات العزلة السياسية - بأنه يضع إسرائيل على الخريطة الدولية، كما لم يحدث من قبل، ولكن بعد عشر سنوات من الحرث العالمي العميق، وبالنظر إلى
وتابع "الظروف التي نشأت نادرة الليبراليون في الغرب ضعيفون نسبيا على مستوى العالم، الفلسطينيون على الألواح؛ الحكومة والجمهور الإسرائيلي يمينيان بطريقة غير مسبوقة؛ وفي البيت الأبيض هناك رجل شجاع ومحب لإسرائيل، لم يكن مثله، هذه ليست نافذة فرص - إنها عالم كامل".
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