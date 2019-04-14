صحيفة عبرية: السودان فرصة واعدة أمام إيران لبسط نفوذها في المنطقة

توقعت صحيفة "هارتس" العبرية، أن تتعاون السودان وإيران في المرحلة المقبلة، خاصة أن المشاكل الاقتصادية التي عانت منها الخرطوم وكانت سببًا في إقالة الرئيس عمر البشير، لاتزال موجودة ولم تنته بعد.

ويسعى السودان لتحسين الاقتصاد المنهك بفعل العقوبات الدولية طيلة السنوات الماضية، لكن العلاقات السياسية السيئة بين الخرطوم ودول العالم تحول دون إرسال المساعدات المطلوبة إليها، بحسب الصحفية العبرية.

علاقات مضطربة

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في تقريرها المنشور اليوم الأحد، أوضحت "هارتس"، أن علاقة السودان بالولايات المتحدة الأمريكية ساءت بعد عام 1989م عقب الانقلاب الذي قام

به عمر البشير ضد حكومة الصادق المهدي، وتولى الحكم بعدها طيلة الثلاثة عقود الماضية، فكانت العقوبات الاقتصادية هي سبيب واشنطن للضغط على حكم البشير.

وبالرغم من رفع معظم هذه العقوبات الدولية في 2017 بعدما أرادت واشنطن بناء قاعدة عسكرية لها في الخرطوم، لكن السودان لازالت على قوائم الدول الراعية للإرهاب.

تعاني السودان من عجز عام بأكثر من 51 مليار دولار أي حوالي 88 من إجمالي الناتج المحلي،

فيما وصل التخضم إلى 70%، هذا إلى جانب أن ثلاثة أرباع حقول النفط موجودة في الجنوب المستقل في 2011.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن السودان أجرى اتصالات عدة مع الدول المجاورة لتلقي مساعدات لتحسين الاقتصاد، إلا أنها كانت "بائسة" لم تسفر عن أي نتيجة، أما عن البنك الدولي، فهو خيار غير مطروح بسبب اسم السودان المدرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورجحت "هارتس"، أن حالة الاقتصاد السوداني المتردية، يمكن أن تفتح الباب للتعاون مجددًا مع إيران طلبًا لإرسال المساعدات، مؤكدة أن طهران التي تعاني نفسها من أزمة ممثالة، قد تجد في الخرطوم فرصة واعدة لتكتسب من خلالها نفوذًا جديدًا في المنطقة بثمن "زهيد نسبيًا".