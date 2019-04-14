بعد مائة عام.. لا اعتذار رسمياً عن مذبحة "أمريتسار" بالهند

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطاينة، أن المفوض السامي لبريطانيا بالهند، دومينيك أسكويث، وضع إكليلا من الزهور أمس السبت، للاحتفال بالذكرى المئوية لمذبحة أمريتسار، وهي واحدة من أسوأ الفظائع التي ارتكبت خلال الحكم الاستعماري البريطاني.

في 13 أبريل 1919، تجمع حوالي 10 آلاف رجل وامرأة غير مسلحين في الحديقة العامة في أمريتسار للاحتفال بعيد الربيع في ذلك اليوم، وكان الكثيرون غاضبين من القبض على اثنين من القادة المحليين، وبالفعل أثاراعتقالهم بالفعل احتجاجات عنيفة.

ووصل العميد ريجنالد إدوارد هاري داير، مع العشرات من الجنود، وأغلقوا المخرج وبدون تحذير أمر الجنود بفتح النار، حاول العديد من السكان المحليين الفرار من خلال تسلق الجدران العالية المحيطة

بالحديقة، وقفز آخرون في ابارعميقة مفتوحة في الموقع عندما أطلقت القوات النار

وتشير سجلات الحقبة الاستعمارية إلى أن عدد القتلى بلغ 379، لكن الأرقام الهندية تقول إن العدد كان أقرب إلى 1000.

قال أماريندر سينغ، رئيس وزراء ولاية البنجاب الهندية، قال "إن كلمات ماى ليست كافية "، وقالت هندوستان تايمز: "حتى في الذكرى المئوية للمذبحة ، رفضت بريطانيا اتخاذ هذه الخطوة المهمة"، كما كررت الصحف الهندية الدعوات للاعتذار.

كما أوضحت الصحيفة البريطانية، أنه حتى بعد مرور مائة عام، لم تقدم بريطانيا أي اعتذار رسمي،كما فشل

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المفوض السامي، في القيام بذلك في حديقة جاليانوالا باغ المسورة، حيث لا تزال علامات الرصاص واضحة.

وقال أسكويث "قد ترغب في إعادة كتابة التاريخ، لكن لا يمكنك ذلك، ما يمكنك فعله كما قالت الملكة، هو تعلم دروس التاريخ، لن ننسى أبدًا ما حدث هنا ".

كما كتب مرددًا تعليقات رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في البرلمان يوم الأربعاء الماضى، عندما توقفت للاعتذار قائلة: "ندبة مخزية على التاريخ الهندي البريطاني، ونحن نأسف بشدة لما حدث والمعاناة الناجمة".

تابعت الصحيفة أنه في عام 1997، وضعت ملكة بريطانيا إكليلا من الزهور في الموقع، لكن زوجها المعرض الأمير فيليب، سرق عناوين الصحف بقوله إن التقديرات الهندية لعدد القتلى "مبالغ فيها إلى حد كبير".

وخلال زيارة في عام 2013، وصف رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، ما حدث بأنه "مخجل للغاية"، لكنه لم يصل إلى حد الاعتذار.