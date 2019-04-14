زيادة نسبية فى بنزين 91 بالسعودية

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن رفع أسعار البنزين ابتداء من اليوم، بعد مراجعة أسعار المنتج خلال الربع الحالي أبريل - يونيو 2019:
بنزين 91 بسعر 1.44 ريال (38 سنتا أمريكيا) لكل لتر
بنزين 95 بسعر 2.10 ريال (52 سنتا أمريكيا) لكل لتر
وكانت أسعار الربع السابق ما بين يناير ـ مارس من العام الجاري 1.37 ريال للتر البنزين 91، و2.02
وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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