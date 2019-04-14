قررت فرنسا تجميد أصول العديد من المسئولين في بوروندي، المتهمين بتقويض الديمقراطية وقمع مظاهرات المعارضين عام 2015، عقب إعلان ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لفترة ثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم ، أن نائب المدير العام للشرطة الوطنية في بوروندي جودفرويد بيزيمانا، يعد على رأس هؤلاء المسؤولين
وأضافت أن القائمة تتضمن أيضا جيرفيز نديراكوبوكا رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، الذي استخدام القوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين، والمسئول السابق المكلف بمهمات الرئاسة ليونارد نجينداكومانا، والمتهم
وذكرت فرنسا- في مرسوم، يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، ويستمر لمدة ستة أشهر- أن الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو مملوكة أو مسيطر عليها من قِبل الأشخاص المذكورين قد تم تجميدها.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تجمد أصول مسئولين بورونديين متهمين بقمع مظاهرات المعارضين 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.