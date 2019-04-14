السودان: ملتزمون بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية كافة

أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية السودانية: "نتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة للمجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية لتحقيق رغبات الشعب السوداني".

وأعربت الخارجية السودانية عن تطلعها لتفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية

في تحقيق رغبات الشعب السوداني، مؤكدة أن السودان يجدد التزامه بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، اليوم الأحد: "بناءً على ما جاء في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تجدد الوزارة التزام

السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى".

وأضاف البيان: "تتطلع وزارة الخارجية لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل، وبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".