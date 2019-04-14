كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الضغوط الأمريكية على إيران وفنزويلا تجعل سوق النفط "هشا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، إنّ العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والتوترات في ليبيا جعلت ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمي "هشًاً"، كما حذر من عواقب زيادة الضغوط على طهران.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30 في المائة هذا العام على خلفية تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا المصدرين للنفط، بالإضافة إلى النزاع المتصاعد في ليبيا العضو في أوبك.

ونقلت وكالة تسنيم، عن بيجان زنجانة قوله "إنّ أسعار النفط تتزايد كل يوم.. هذا يدل على توتر السوق".

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وأضاف :"فنزويلا في مأزق، وروسيا تخضع أيضًا للعقوبات.. ليبيا في حالة اضطراب، كما توقف جزء من إنتاج النفط الأمريكي، وهذه عوامل تظهر أن ميزان العرض والطلب هش للغاية".

وتابع زنجانة: "إذا قرروا "الأمريكيون" زيادة الضغوط على إيران، فإن الهشاشة ستزداد بطريقة غير متوقعة، وأنّ أحد عواقب الضغط على إيران هو ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزي رالإيرانى أن ترامب يجب أن يختار ما إذا كان سيضيف المزيد من الضغط على إيران أو يبقي أسعار الوقود منخفضة في محطات الوقود في أمريكا.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 بينها وبين القوى العالمية، وقلصت العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.