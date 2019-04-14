كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يوجه رسالة في أحد الشعانين بشأن الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، حشدًا في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان في أحد الشعانين للصلاة من أجل السلام في الأرض المقدسة والشرق الأوسط.

وقال البابا: "أناشد الشباب مرة أخرى والجميع أن يصلوا من أجل السلام في العالم، ولكن من أجل السلام في الأرض المقدسة والشرق الأوسط".

وأضاف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن "المسيح علمنا كيف نواجه اللحظات الصعبة والتجارب الأكثر خداعًا، وكيف نحافظ في قلوبنا على سلام ليس لا مبالاة أو جمودًا أو شعورًا بقوّة خارقة، بل هو استسلام واثق لله ولرغبته في الخلاص والحياة والرحمة".