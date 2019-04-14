كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: محاكمة إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية "أمر سخيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه من"السخيف" أن تنظر حتى المحكمة الجنائية الدولية في إمكانية التحقيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب محتملة.

وعبر نتنياهو عن ارتياحه لقرار 12 أبريل، الذي رفضت فيه المحكمة الجنائية الدولية طلب مكتب المدعي الخاص به للتحقيق في جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان.

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ووفقاً لوكالة أوربا برس، قال نتنياهو خلال مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد، إنه أمر سخيف أن المحكمة الجنائية الدولية تحكم على الجيش الأمريكي أو الإسرائيلي، وأنه بخلاف ذلك، سيكون للقرار "تداعيات غير عادية" على المستوى الدولي".

ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تبت في شكوى فلسطينية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وحول بناء مستوطنات غير شرعية فى الضفة الغربية في المناطق المحتلة عسكريًا.